Посадить простую страничку на Joomla 2.5

$50
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо посадить уже сверстанную страницу http://joxi.ru/0k4oUtg5CbD9eGX5FXQ на Joomla 2.5.

Рассматриваются заявки только опытных людей. Также, в течении несколько дней после выполнения проекта нужны будут небольшие консультации (все, что будет требовать больше 15 минут и выходит за рамки задания будет оплачено дополнительно).

Оплата по факту на WMR

Joomla
10 лет назад
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$40
1 день
Очень рад сотрудничеству с Юрием! Ответственный исполнитель, все качественно и в срок. Надеюсь, будем сотрудничать еще не раз:)
Отличный заказчик, четко формулирует задачу, своевременная оплата, приятно работать.