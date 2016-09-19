Посадить верстку на Joomla

Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется посадить верстку в HTML+css сайта-каталога на CMS Joomla + урезанный функционал интернет-магазина, для работы в виде каталога. Должна быть предусмотрена возможность наращивания до полноценного ИМ при необходимости в будущем.
Всего будет 4 страницы: Главная, страница категорий, страница карточки товара, универсальная страница (контакты, новости, загрузки и т.д.). Функционал каталога в целом и карточки товара будет аналогично сайту http://belimo-m.ru/
На сегодня готова наша главная http://sc.optimair.com.ua/, в течении 3-4 дней остальные.
Сайт двухязычный (рус/укр)
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