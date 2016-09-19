Посадить верстку на Joomla

Требуется посадить верстку в HTML+css сайта-каталога на CMS Joomla + урезанный функционал интернет-магазина, для работы в виде каталога. Должна быть предусмотрена возможность наращивания до полноценного ИМ при необходимости в будущем.

Всего будет 4 страницы: Главная, страница категорий, страница карточки товара, универсальная страница (контакты, новости, загрузки и т.д.). Функционал каталога в целом и карточки товара будет аналогично сайту http://belimo-m.ru/

На сегодня готова наша главная http://sc.optimair.com.ua/, в течении 3-4 дней остальные.

Сайт двухязычный (рус/укр)