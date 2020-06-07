Посадка легкого магазина на WordPress + Woo Commerce.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок364 просмотра

нужно посадить html + css + js верстку на wordpress + woo commerce. предлагайте адекватный ценник и в начале сообщения пишите , пожауйста "вуком" для защиты от ботов

CSSHTMLJavaScriptWordPress
5 лет назад
ddavyd
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