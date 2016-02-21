Поставить движок на сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок228 просмотров

Здравствуйте) Есть готовый сайт ch38.ru - в настоящий момент он работает без движка. Логика сайта сейчас стоит на фреимворке kohana, есть база.

Нужно:

1. Что бы владелец сайта мог менять информацию на статических страницах

2. Что бы владелец мог самостоятельно добавлять блюда в соответствующие категории, удалять блюда, либо вносить изменения.

При добавлении блюда пользователь будет указывать его порядковый номер (в соответствии с их бумажным меню), цена, количество грамм, добавлять изображение (! - изображение обязательно должно сжиматься при добавлении, там китайцы они не будут этого делать) и состав блюда.

Какую CMS ставить это на Ваше усмотрение.

9 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

aspoaspo
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$25
3 дня
Адекватный и трудолюбивый исполнитель) Сделала все так как нужно и в срок за адекватную стоимость. Однозначно рекомендую.
Прекрасный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата. Всем рекомендую!

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aspoaspo
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад