Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты нужно перенести все данные: - шаблон - статьи - категории каталога товаров (товары переносить не ...
Поставить движок на сайт
Здравствуйте) Есть готовый сайт ch38.ru - в настоящий момент он работает без движка. Логика сайта сейчас стоит на фреимворке kohana, есть база.
Нужно:
1. Что бы владелец сайта мог менять информацию на статических страницах
2. Что бы владелец мог самостоятельно добавлять блюда в соответствующие категории, удалять блюда, либо вносить изменения.
При добавлении блюда пользователь будет указывать его порядковый номер (в соответствии с их бумажным меню), цена, количество грамм, добавлять изображение (! - изображение обязательно должно сжиматься при добавлении, там китайцы они не будут этого делать) и состав блюда.
Какую CMS ставить это на Ваше усмотрение.
Выбранный исполнитель
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