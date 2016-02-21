Поставить движок на сайт

Здравствуйте) Есть готовый сайт ch38.ru - в настоящий момент он работает без движка. Логика сайта сейчас стоит на фреимворке kohana, есть база.

Нужно:

1. Что бы владелец сайта мог менять информацию на статических страницах

2. Что бы владелец мог самостоятельно добавлять блюда в соответствующие категории, удалять блюда, либо вносить изменения.

При добавлении блюда пользователь будет указывать его порядковый номер (в соответствии с их бумажным меню), цена, количество грамм, добавлять изображение (! - изображение обязательно должно сжиматься при добавлении, там китайцы они не будут этого делать) и состав блюда.

Какую CMS ставить это на Ваше усмотрение.