Поставить код sape на Джумла

Здравствуйте, сайт на джумле, необходимо:

1) поставить на него год сапы

2) Раздел новости в настоящий момент находится в ссылке "Новости" которая стоит на главной странице, при клике попадаем на страницу с анонсом новости + картинки. Нужно сделать так что бы эти материал с этой страницы отображался так же на главной странице краткий анонс новости с картинкой