Поставить код sape на Джумла

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Завершен4 заявки182 просмотра

Здравствуйте, сайт на джумле, необходимо:

1) поставить на него год сапы

2) Раздел новости в настоящий момент находится в ссылке "Новости" которая стоит на главной странице, при клике попадаем на страницу с анонсом новости + картинки. Нужно сделать так что бы эти материал с этой страницы отображался так же на главной странице краткий анонс новости с картинкой

Joomla
13 лет назад
m-vanna
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$20
1 день
Все пожелания учтены, все сделано как надо, несмотря на небольшую задержку по срокам сотрудничеством доволен.
Хороший, адекватный заказчик, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад