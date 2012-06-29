Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими. Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте ...
Поставить код sape на Джумла
Здравствуйте, сайт на джумле, необходимо:
1) поставить на него год сапы
2) Раздел новости в настоящий момент находится в ссылке "Новости" которая стоит на главной странице, при клике попадаем на страницу с анонсом новости + картинки. Нужно сделать так что бы эти материал с этой страницы отображался так же на главной странице краткий анонс новости с картинкой
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