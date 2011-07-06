Есть заверстанный магазин, который нужно поставить на Joomla.

Из интересующих нас опций:

— свободное редактирование товара (добавление, удаление, редактирование)

— присваивание метки товару, для отображения на главной (не все добавленные товары туда попадут)

— формирование письма с контактной информацией о клиенте и заказе (после нажатия на кнопку «подтвердить»)

— информация с форм обратной связи тоже формируются в письма и отправляется на другой почтовый ящик.

— по-русски сделанные числительные (В корзине нет подарков, В корзине один подарок, В корзине два подарка и т.д.)

Все страницы сайта:

http://t3.tperm.ru/

http://t3.tperm.ru/about.html

http://t3.tperm.ru/store.html

http://t3.tperm.ru/service.html

http://t3.tperm.ru/org.html

http://t3.tperm.ru/partners.html

http://t3.tperm.ru/contacts.html

http://t3.tperm.ru/item.html

http://t3.tperm.ru/checkout.html

P.S. Работа не сложная. Нужно сделать ее качественно и в срок до вторника (12.07.11).

Если есть вопросы или не совсем понятно, что нужно делать — пишите в личку.

Оплата будет произведена переводом на счет, либо наличкой (если живете в Перми)