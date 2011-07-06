Поставить на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок225 просмотров
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Есть заверстанный магазин, который нужно поставить на Joomla.

Из интересующих нас опций:

— свободное редактирование товара (добавление, удаление, редактирование)

— присваивание метки товару, для отображения на главной (не все добавленные товары туда попадут)

— формирование письма с контактной информацией о клиенте и заказе (после нажатия на кнопку «подтвердить»)

— информация с форм обратной связи тоже формируются в письма и отправляется на другой почтовый ящик.

— по-русски сделанные числительные (В корзине нет подарков, В корзине один подарок, В корзине два подарка и т.д.)

Все страницы сайта:

http://t3.tperm.ru/

http://t3.tperm.ru/about.html

http://t3.tperm.ru/store.html

http://t3.tperm.ru/service.html

http://t3.tperm.ru/org.html

http://t3.tperm.ru/partners.html

http://t3.tperm.ru/contacts.html

http://t3.tperm.ru/item.html

http://t3.tperm.ru/checkout.html

P.S. Работа не сложная. Нужно сделать ее качественно и в срок до вторника (12.07.11).

Если есть вопросы или не совсем понятно, что нужно делать — пишите в личку.

Оплата будет произведена переводом на счет, либо наличкой (если живете в Перми)

Joomla
12 лет назад
artemsologub
Артем 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
studio_46
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-3)
12 лет назад
$120
4 дня
Осторожно - мошенник!!! Коллеги - данный человек опубликовал проект - повесить вёрстку на джумлу с виртуемартом вот ссылки статичных страниц (если удалит - пишите - я предоставлю вёрстку http://t3.tperm.ru/ http://t3.tperm.ru/about.html http://t3.tperm.ru/store.html http://t3.tperm.ru/service.html http://t3.tperm.ru/org.html http://t3.tperm.ru/partners.html http://t3.tperm.ru/contacts.html http://t3.tperm.ru/item.html http://t3.tperm.ru/checkout.html Работа была выполнена, правда срок немного затянулся В итоге - вот сайт - http://word.kursk-sity.ru/ Как только работа была выполнена - перестал отвечать на сообщение Пишу отзыв после 2 недель(!!!!!) ожидания ответа Надеюсь на благополучное разрешение ситуации, бо крови ничей не хочу После оплаты заменю отзыв на положительный