Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/33887.html. дизайн был немного изменен (см. приложения). Надо натянуть на joomla, сделать каталог продукции, используя VirtueMart (корзину пока надо отключить). Возможны и др. решения по поводу каталога, все обсуждается. Также надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть заверстанный магазин, который нужно поставить на Joomla.
Из интересующих нас опций:
— свободное редактирование товара (добавление, удаление, редактирование)
— присваивание метки товару, для отображения на главной (не все добавленные товары туда попадут)
— формирование письма с контактной информацией о клиенте и заказе (после нажатия на кнопку «подтвердить»)
— информация с форм обратной связи тоже формируются в письма и отправляется на другой почтовый ящик.
— по-русски сделанные числительные (В корзине нет подарков, В корзине один подарок, В корзине два подарка и т.д.)
Все страницы сайта:
http://t3.tperm.ru/service.html
http://t3.tperm.ru/partners.html
http://t3.tperm.ru/contacts.html
http://t3.tperm.ru/checkout.html
P.S. Работа не сложная. Нужно сделать ее качественно и в срок до вторника (12.07.11).
Если есть вопросы или не совсем понятно, что нужно делать — пишите в личку.
Оплата будет произведена переводом на счет, либо наличкой (если живете в Перми)
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