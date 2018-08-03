Поставить рекапчу на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок204 просмотра

На формы: http://ugexpert.ru/consult.php

http://ugexpert.ru/contacts/

https://yadi.sk/i/G6NbPZJh3ZdLSF

https://yadi.sk/i/9yjurntd3ZdLVV

7 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Константин справился просто на отлично. Сделал быстро, правильно, аккуратно. Очень довольны результатом, однозначно рекомендуем и будем сотрудничать в дальнейшем.
Хороший заказчик, всегда на связи, денежку перевели сразу после выполнения работы, рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад