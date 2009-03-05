Поставить сайт на движок

!!!Читать внимательно!!!

Здравствуйте,

Необходимо поставить сайт на бесплатный движок (на ваше усмотрение). Сроки максимально кратчайшие.

Что должно быть:

1. Новости (вывод на главной, отдельный раздел с архивами по годам)

2. Каталог продукции

3. Поиск по сайту

4. Редактирование всего контента от А до Я.

Работа не сложная.

Подробности при переписке.

Бюджет до 100$

Что прошу от вас:

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА E-MAIL: [email protected]

В письме: логин и ссылка на веблансер, пару ссылок на работы, ориентировочные сроки и стоимость (по запросу вышлю макеты сайта, который необходимо разработать).

Предоплата фрилансерам ТОЛЬКО С ИСТОРИЕЙ. Возможно наличными в Минске.

p.s. Работа не разовая, перспектива - достаточно регулярные проекты и работа.