Поставить тему на голый вордпрес

Есть магазин на вукомерс (одежда). Надо поставить красивую тему (предложите на выбор). Настроить виджеты. Плагины.

Логотип будет менятся. Привязки к цветам нет.

Надо поставить побольше всяких плюшек, слайдер, что бы выглядело красивым магазином, а не как обычный бложек.

Покажите в ответах примеры своих работ.

Опишите Ваше предложение.

Бюджет такой какой есть. Если это есть пол часа-час Вашего времени - скажите что можно сделать в эту сумму.