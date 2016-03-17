Есть старый сайт Wordpress и есть новая тема. Нужно закончить их интеграцию
Поставить тему на голый вордпрес
Есть магазин на вукомерс (одежда). Надо поставить красивую тему (предложите на выбор). Настроить виджеты. Плагины.
Логотип будет менятся. Привязки к цветам нет.
Надо поставить побольше всяких плюшек, слайдер, что бы выглядело красивым магазином, а не как обычный бложек.
Покажите в ответах примеры своих работ.
Опишите Ваше предложение.
Бюджет такой какой есть. Если это есть пол часа-час Вашего времени - скажите что можно сделать в эту сумму.
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