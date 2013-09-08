Правка нижнего меню

Здравствуйте!

На ресурсе kuspehu.ru (WordPress 3.3.1) в двух существующих рубриках "Новости" и "Фотогалерея", которые выводятся в разделы "Новости" и "Портфолио", нужно поправить шапку нижнего меню, чтобы было как на главной и на остальных разделах вне рубрик (О компании, Услуги, Выставки, Вакансии, Контакты). Скорее всего во время правок шаблона где то съехало. Ваши предложения по цене и сроку.