Работы по магазину на Симпле. Нужно сделать функционал\донастроить
Правки багов
Нужен специалист по Preatashop для правки багов на сайте mrbizon(точка)ru.
В баг-трекере 5 пунктов.
В основном, это съехавшая верстка; изменения порядка заказа в Интернет-магазине. Работы на 1-2 часа.
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