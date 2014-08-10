Правки багов

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Нужен специалист по Preatashop для правки багов на сайте mrbizon(точка)ru.

В баг-трекере 5 пунктов.

В основном, это съехавшая верстка; изменения порядка заказа в Интернет-магазине. Работы на 1-2 часа.

11 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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