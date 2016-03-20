Движок писался самостоятельно на PHP + MySQL. Сам файл, отвечающий за админку, есть. Там прописаны разделы админки. Но когда я ввожу логин и пароль, я как бы захожу в админку, но вместо нее чистый лист. ...
Правки и доработки магазина на Joomla (JoomShopping)
Подробное ТЗ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t105arp8yep-qWNXKSr9ORiYS5EeacHPeDoB1GI4aSA
Заявки фрилансеров
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