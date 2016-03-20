Правки и доработки магазина на Joomla (JoomShopping)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Подробное ТЗ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t105arp8yep-qWNXKSr9ORiYS5EeacHPeDoB1GI4aSA

Joomla
9 лет назад
glad2k
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров