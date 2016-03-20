Правки и доработки магазина на Joomla (JoomShopping)

Добрый день, требуется человек, который разбирается в IPB ИЛИ в css. Нужно будет переделать блок последних тем и сообщений на форуме. Нужно будет сделать примерно такой блок http://prntscr.com/ahcu3b Оставляйте логин от скайпа, там поговорим по ...