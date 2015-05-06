Правки Insales

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  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок105 просмотров

Сайт: i-beautyprint.ru

Нужно сделать форму обратной связи на insales. C возможностью прикрепить изображение.

https://yadi.sk/i/29JD3rSGg8qiE - PSD формы

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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