Скопировать платный шаблон OpenCart Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Ссылку на шаблон покажу, в лс, при общении.
Правки Insales
Сайт: i-beautyprint.ru
Нужно сделать форму обратной связи на insales. C возможностью прикрепить изображение.
https://yadi.sk/i/29JD3rSGg8qiE - PSD формы
Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.
Заявки фрилансеров
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