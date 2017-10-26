Правки на вопрдпрес

https://fenix911.ru/

1.Квадратики на главной (услуги), при наведении затемнения исчезает,нужно чтоб затемнения не было вообще

Нужно учитывать,что там стиль для квадратиков на главной используется и на других страницах,на других страницах все по прежнему должно остаться

2. Нужно чтоб был сайтбар на всех страницах кроме "главная",""услуги""цены""о нас""отзывы""акции""контакты"

У каждой страницы должен быть свой сайтбар ( уже реализовано но не на всех страницах) , у страниц у которых нет сайтбара своего должен быть сайтбар универсальный отображаться.

3. Нужно записи преобразовать в страницы ( 14 страниц) без потерей информации на страницах и ссылки страницы

masterdorin.ru

добавить лого на сайт ( лого пришлю)

повторяется два раза на всех страницахна пример https://masterdorin.ru/pointlock/нужно чтоб h1 был только то что пишем в тексте. а tittle не был h1

жду цену )