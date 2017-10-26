Правки на вопрдпрес

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Завершен2 заявки168 просмотров

https://fenix911.ru/

1.Квадратики на главной (услуги), при наведении затемнения исчезает,нужно чтоб затемнения не было вообще

Нужно учитывать,что там стиль для квадратиков на главной используется и на других страницах,на других страницах все по прежнему должно остаться

2. Нужно чтоб был сайтбар на всех страницах кроме "главная",""услуги""цены""о нас""отзывы""акции""контакты"

У каждой страницы должен быть свой сайтбар ( уже реализовано но не на всех страницах) , у страниц у которых нет сайтбара своего должен быть сайтбар универсальный отображаться. 

3. Нужно записи преобразовать в страницы ( 14 страниц) без потерей информации на страницах и ссылки страницы 

masterdorin.ru

добавить лого на сайт ( лого пришлю)

повторяется два раза  на всех страницахна пример https://masterdorin.ru/pointlock/нужно чтоб h1  был только то что пишем в тексте. а tittle не был h1 

жду цену ) 

8 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Мастер своего дела
Отличный заказчик. Рекомендую к работе.

Заявки фрилансеров

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад