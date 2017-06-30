Правки стилей wordpree

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки157 просмотров
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Необходимо внести правки стилей в сайт на wordpress, описание во вложении

6 лет назад
marmeladdd
Анна 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, задачи выполнены в кратчайшие сроки и качество на высоте! Рекомендую к сотрудничеству!
Анна -- отличный заказчик и просто адекватная девушка! Все четко и по сути, моментальная оплата с приятным бонусом! Был рад сотрудничеству, обращайтесь (: