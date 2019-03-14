Прикрутить голосование сайту на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки152 просмотра
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Необходимо встроить в дизайн сайта скрипт голосования с возможностью загрузки фото администратором.

Более подробно в ЛС.

WordPress
5 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Было приятно работать с Андреем, все мои пожелания по проекту были учтены. Мои рекомендации!
Хороший заказчик. Рекомендую.