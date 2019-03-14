Прикрутить голосование сайту на WordPress

(Другие движки не предлагать. Сайт уже работает, давно существует, по сути это редизайн и допил функционала. Никакие варианты других движков. Никак.) Сверстать адаптивный макет, натянуть на джумлу с виртом. Основные внутренние страницы: - главная - каталог - карточка товара - каталог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо встроить в дизайн сайта скрипт голосования с возможностью загрузки фото администратором.
Более подробно в ЛС.
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