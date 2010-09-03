Прикрутить smsicon на осц

http://u.pikucha.ru/662832/image.jpeg все внутренние однотипные примерно небольшие различия но чисто в тексте, например новости в виде новостной ленты + будет еще стартовая страница примерно такого же стиля, но на ней будет по центру квадрат, в котором будут меняющиеся фотки ...