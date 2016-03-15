Добрый день,

нужно сделать небольшое приложение для Joomla – рейтинг путешественников на основании посещенных стран

Будут следующие функции:

- Пользователь регистрируется

- Отмечает страны которые посетил (вдохновение для ввода www.29travels.com/map.php

- Приложение выгенерирует карту (google map), которая будет показываться на странице профиля пользователя www.google.com/maps/d/vie...

- Приложение составляет рейтинг пользователей по количеству посещенных стран (доступен для всех пользователей). У каждого пользователя написано число посещенных государств, у имени государства его флаг)

- Будет доступ к ФТП, датабазы, и к админке

- Не знаю, можно ли из google map API получить список всех государств... Если нет, то можно создать в базе данных таблицу государств, просто с помощью: github.com/stefangabos/wo... тут и все флаги стран

- Для управления пользователями будет установлен Community Builder extensions.joomla.org/ext...

- Можно использовать какие-то уже готовые компоненты, которые работают с google maps