Приложение для Joomla

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Добрый день, 

нужно сделать небольшое приложение для Joomla – рейтинг путешественников на основании посещенных стран 

Будут следующие функции: 

- Пользователь регистрируется 

- Отмечает страны которые посетил (вдохновение для ввода www.29travels.com/map.php 

- Приложение выгенерирует карту (google map), которая будет показываться на странице профиля пользователя www.google.com/maps/d/vie... 

- Приложение составляет рейтинг пользователей по количеству посещенных стран (доступен для всех пользователей). У каждого пользователя написано число посещенных государств, у имени государства его флаг) 

- Будет доступ к ФТП, датабазы, и к админке 

- Не знаю, можно ли из google map API получить список всех государств... Если нет, то можно создать в базе данных таблицу государств, просто с помощью: github.com/stefangabos/wo... тут и все флаги стран 

- Для управления пользователями будет установлен Community Builder extensions.joomla.org/ext... 

- Можно использовать какие-то уже готовые компоненты, которые работают с google maps 

Joomla
9 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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