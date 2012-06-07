Привет, Лёша! Нужна помощь в наполнении сайта goldberry.ua! +обучения по наполнению! Трансляция через скайп - показ монитора) Спасибо!
Приватно для Жук Виталий
Виталий, необходим модуль рассылки зарегистрированным пользователям, при условии публикации новых типов материалов.
Drupal 7.x.
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