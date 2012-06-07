Приватно для Жук Виталий

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка98 просмотров

Виталий, необходим модуль рассылки зарегистрированным пользователям, при условии публикации новых типов материалов.

Drupal 7.x.

Drupal
13 лет назад
braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо, всё как обещал. Выручил.
Четко сказано, что и как нужно. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад