Привести в порядок сайт на drupal

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Вот сайт http://kvartiry21.ru

На голый drupal установлен платный шаблон, который немного глючит, а так я все задании изложил.

Нужен специалист, который отлично разбирается в drupal 8 чтоб быстро по править, а то долго ковыряться будете.

Также нужно будет объяснить как пользоваться.

Прошу указать сроки и стоимость.

Drupal
6 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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