Привести в порядок сайт на drupal

Вот сайт http://kvartiry21.ru

На голый drupal установлен платный шаблон, который немного глючит, а так я все задании изложил.

Нужен специалист, который отлично разбирается в drupal 8 чтоб быстро по править, а то долго ковыряться будете.

Также нужно будет объяснить как пользоваться.

Прошу указать сроки и стоимость.