Привести в порядок сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок165 просмотров

Есть сайт, который нужно привести в порядок https://allurapart.kiev.ua/

На нём сейчаc часть важного функционала не работает(поиск, подключить оплаты, добавить аналитику),  детали я расскажу если вам данная работа интересна. 

Есть у вас сейчас время и желание заняться этой работой? 

WordPress
5 лет назад
alexon81
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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