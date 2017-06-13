Проблема со ссылками в DLE

Есть сайт на шаблоне wordpress (Mint) [url=http://demo.1theme.com/Mint/]http://demo.1theme.com/Mint/[/url] (тяжелый и перегруженный) нужно сделать более легкий шаблон с подобной версткой и описанным функционалом Нужно разработать шаблон темы и перезалить содержимое (тема установлена) Более подробное тз разработаю совместно с исполнителем. [b]типы ...
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На сайте под ДЛЕ 9.2 не открываются статьи по ссылке типа /index.php?article=3. Т.е. страничка открывается, а текста статьи нет. Эта жа статья по ЧПУ ссылке открывается. Подробнее информацию и примеры ссылок скину в личку.
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