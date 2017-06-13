Проблема со ссылками в DLE

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки136 просмотров
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На сайте под ДЛЕ 9.2 не открываются статьи по ссылке типа /index.php?article=3. Т.е. страничка открывается, а текста статьи нет. Эта жа статья по ЧПУ ссылке открывается. Подробнее информацию и примеры ссылок скину в личку.

7 лет назад
serjwl
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад