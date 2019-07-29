Проект на Contao

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки154 просмотра

Добрый день! Есть классный проект на Contao. Инфо в приложении.  ТЗ отправлю в личку со скринами как должно все выглядеть.

6 лет назад
ofiy
Юрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$400
5 дней
Escrow
Благодарю Ефима за его работу! Во время выполнения проекта, Ефим моментально вносил нужные изменения и быстро выходил на связь. От сотрудничества остались только приятные впечатления. Однозначно рекомендую Ефима, как отличного специалиста. С ув., Юрий
Отличный заказчик. Юрий всегда был на связи, а также оперативно отвечал на вопросы. Всем желаю таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Efim_Master
Ефим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад