Проект по настройке кор портала

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки235 просмотров

Компании требуется администратор для настройки 1С Битрикс: Корпоративный Портал.

Работа заключается в удаленном администрировании корпоративного портала и периодическом выполнении мини проектов, связанных с его настройкой (например, перепрограммировании модулей).

Оплата обсуждается (может быть сдельной, может быть ежемесячной)

16 лет назад
y_artem
Артем 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров