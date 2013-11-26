Используется в качестве системы Simplacms (http://simplacms.ru) с довольно глубоким кастомом. Нужен человек очень хорошо (без "экспериментов") разбирающийся в данном движке. Задачи состоят в регулярных работах до доводке тех или иных частей сайта под запрос клиента. ...
Программист Битрикс + Джумла в студию
Коллеги, у нас в студии временно уходит основной программист на 1 месяц (военные сборы), нужен хороший специалист на техподдержку существующих проектов + на разработку новых.
Разработка заключается в установке и настройке CMS (Джумла, Битрикс).
Техподдержка заключается в обслуживании сайтов Джумла, Битрикс по техническим моментам: внедрить правки от сеошника, помочь контент-менеджеру при необходимости, подсказать, контроль работы сервера (на уровне отписать в техподдержку, если что-то вдруг не так), подключение и настройка новых модулей, правка карточки товара, минимальные правки верстки и так далее.
В идеале, нам нужен человек, который будет онлайн с 10.00 до 18.00 в будние дни, но возможны варианты.
Реально на техподдержку можно тратить 3-5 часов в день примерно.
Требуемый срок с 27 ноября по 27 декабря.
Оклад 30.000 рублей за техподдержку и 2 или 3 проекта на разработку (2 джумла, 1 битрикс).
Разработка оплачивается отдельно: 8.000 джумла, 14.000 битрикс. Сайты обычные корпоративные (салон красоты, доставка стройматериалов, архивация документов).
Т.е. всего получается около 50-60 тыс. руб. за месяц.
Оплата за разработку после сдачи проекта, по ТП - 50% предоплата, 50% - 27 декабря.
Будем рады сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно собрать простенький шаблон, и пояснить некоторые моменты по шаблону.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
http://eris.mb-dev.ru/ Список доработок - 1. создать карточку товара https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxa1poOS1vYnBDeHM/edit?usp=sharing - имеется верстка. Карточка товара выводит сразу несколько артикулов. 2. вывести в каталоге https://drive.google.com/file/d/0BwRBeLbcZAQxZkpnQUZrZnRxY2c/edit?usp=sharing разделы категорий. Уточню, категории делятся на разделы. ...Завершен11 лет назад
Требуется доработать плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина - это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?" и "=" данный плагин их кодирует в ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в в настройке мастера установки, инсталлера и подготовке пакета для импорта на маркетплейс.Закрыт11 лет назад
Интернет магазин на базе MODX (Revolution 2.2.8-pl (traditional) + shopkeeper Прикручен модуль импорт\экспорта товаров Catalogfill Нужно настроить модуль импорта\экспорта товаров в XLS. Основное требование - сохранить вложенность товаров в ...Закрыт11 лет назад
- $100
Нужен шаблон для ресторана в грузинском стиле.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется починить конфликт mootools + jquery на джумле - не работает валидация в chronoforms. По результатам ремонта проверить отправку почты, если не работает - починить также и ее.Завершен11 лет назад
Ищем CMS многопоточника в команду службы поддержки. Требования * Внимание к мелочам, аккуратность. * Знание joomla, wordpress. Желательно drupal, bitrix. * Умение ...Закрыт11 лет назад
Требуется доработка вывода текста на сайт. Сайт сделан на – Drupal 7 Нужен программист – хорошо владеющий данной CMS - задача не сложная! Пишите скайп: все ...Завершен11 лет назад