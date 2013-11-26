Программист Битрикс + Джумла в студию

Коллеги, у нас в студии временно уходит основной программист на 1 месяц (военные сборы), нужен хороший специалист на техподдержку существующих проектов + на разработку новых.

Разработка заключается в установке и настройке CMS (Джумла, Битрикс).

Техподдержка заключается в обслуживании сайтов Джумла, Битрикс по техническим моментам: внедрить правки от сеошника, помочь контент-менеджеру при необходимости, подсказать, контроль работы сервера (на уровне отписать в техподдержку, если что-то вдруг не так), подключение и настройка новых модулей, правка карточки товара, минимальные правки верстки и так далее.

В идеале, нам нужен человек, который будет онлайн с 10.00 до 18.00 в будние дни, но возможны варианты.

Реально на техподдержку можно тратить 3-5 часов в день примерно.

Требуемый срок с 27 ноября по 27 декабря.

Оклад 30.000 рублей за техподдержку и 2 или 3 проекта на разработку (2 джумла, 1 битрикс).

Разработка оплачивается отдельно: 8.000 джумла, 14.000 битрикс. Сайты обычные корпоративные (салон красоты, доставка стройматериалов, архивация документов).

Т.е. всего получается около 50-60 тыс. руб. за месяц.

Оплата за разработку после сдачи проекта, по ТП - 50% предоплата, 50% - 27 декабря.

Будем рады сотрудничеству!