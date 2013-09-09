Программист CMS.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок123 просмотра
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Нужен человек для регулярных работ по сайтам на CMS Wordpress. Оплата за выполненные задания. Хорошее знание CMS Wordpress и опыт работы с ним обязательны.

Ищем ответственного программиста, который не пропадает и быстро работает. Если Вы не такой, пожалуйста, пожалейте наше и своё время.

От вас прошу: сроки, стоимость, примеры подобной работы (собранный на CMS Wordpress проект с нестандартной архитектурой).

*Функциональные требования

-Личный кабинет пользователя с такими возможностями как

Счета

Генерация счета на OKPay для оплаты через банк

-Личный кабинет для сотрудника -

выставление счетов

личные сообщения

Статистика по пользователям

История оплаты счетов пользователем

-Личные сообщения

Личные сообщения в тредах

Нотификация о новых сообщениях

-Форум

-Регистрация в процессе написания вопроса (через форму)

- Локализация для русского языка

-Виджет для пожертвования на введённую сумму, с генерацией счета

-Посадочные страницы (Landing Pages)

*Оплата

Договорная

*Сроки

До 2х недель

10 лет назад
frsproject
Павел 
43 годаЭстония
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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