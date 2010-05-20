Ищу человека, который бы мог приходить на помощь и что-то делать либо оказывать консультации по Друпалу. Оплата каждого задания отдельная.
Программист на постоянную удаленную работу(Joomla)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые навыки:
- Уверенный опыт работы в сфере более 1-го года
- Хорошее знание Joomla (обязательно) и Wordress (желательно)
- PHP/MySQL (реализация компонента/плагина/модуля на базе существующей системы)
- JavaScript (использование и написание библиотек как в чистом виде, так и с помощью существующих фреймворков)
- HTML/CSS (работа с уже готовой версткой, с возможностью создавать новые страницы по базовому шаблону)
Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая - ориентировочно 7-8$/час, окончательно будет скорректирована по результатам собеседования, профессиональный рост в перспективе. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Присылайте информацию о себе, реализованных проектах, вместе с небольшим примером своего кода на email: [email protected]
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