Программист на постоянную удаленную работу(Joomla)

Необходимые навыки:

- Уверенный опыт работы в сфере более 1-го года

- Хорошее знание Joomla (обязательно) и Wordress (желательно)

- PHP/MySQL (реализация компонента/плагина/модуля на базе существующей системы)

- JavaScript (использование и написание библиотек как в чистом виде, так и с помощью существующих фреймворков)

- HTML/CSS (работа с уже готовой версткой, с возможностью создавать новые страницы по базовому шаблону)

Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая - ориентировочно 7-8$/час, окончательно будет скорректирована по результатам собеседования, профессиональный рост в перспективе. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.

Присылайте информацию о себе, реализованных проектах, вместе с небольшим примером своего кода на email: [email protected]