Просмотреть 6730 страниц с товарами, где надо поставить 301 редирект

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Есть два движка: Opencart и Cs-cart. 

С Opencart был сделан перенос товаров 6730 шт. Половина ссылок изменилось.  Нужно сделать сверку, установить где поменялась ссылка и перенаправить 301ым редиректом. На cs-cart надо ставить редирект через админку (достаточно легко).

Нужно срочно. 

Opencart
8 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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