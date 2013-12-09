Простая CMS для управления несколькими страницами

Для сайта extremelife-rus.ru требуется сделать простую CMS:

1. http://extremelife-rus.ru/arenda.html Управление содержанием, title, заголовком и url имеющихся текстовых страниц

2. http://extremelife-rus.ru/arenda.html Создание новый текстовых страниц без привязки к меню

3. http://extremelife-rus.ru/news_list.html Добавление, редактирование и удаление заголовка новости, изображения, анонса и текстовой страницы с подробной новостью

4. http://extremelife-rus.ru/tov_list.html добавление, редактирование и удаление блоков по каждому аквабайку

5. фотогалерея http://extremelife-rus.ru/news_list.htmll - список альбомов. Сами альбомы: миниатюры в 5 колонок + лайтбокс. Тоже нужно добавлять, редактировать и удалять альбомы и фотографии в альбомах. И показ случайной миниатюры в блоке справа.

6. Остальные элементы: календарь событий, погода и др - ни как не используются.