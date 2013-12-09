Простая CMS для управления несколькими страницами

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Завершен6 заявок142 просмотра

Для сайта extremelife-rus.ru требуется сделать простую CMS:

1. http://extremelife-rus.ru/arenda.html Управление содержанием, title, заголовком и url имеющихся текстовых страниц

2. http://extremelife-rus.ru/arenda.html Создание новый текстовых страниц без привязки к меню

3. http://extremelife-rus.ru/news_list.html Добавление, редактирование и удаление заголовка новости, изображения, анонса и текстовой страницы с подробной новостью

4. http://extremelife-rus.ru/tov_list.html добавление, редактирование и удаление блоков по каждому аквабайку

5. фотогалерея http://extremelife-rus.ru/news_list.htmll - список альбомов. Сами альбомы: миниатюры в 5 колонок + лайтбокс. Тоже нужно добавлять, редактировать и удалять альбомы и фотографии в альбомах. И показ случайной миниатюры в блоке справа.

6. Остальные элементы: календарь событий, погода и др - ни как не используются.

11 лет назад
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$75
2 дня
Профессионально справился с задачей. Спасибо!
Понравилось работать с Федором, сотрудничать продолжаем и сейчас. У Федора всегда понятное ТЗ, и он всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад