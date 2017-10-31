Провести доработки на сайте-каталоге (Wordpress + WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки152 просмотра

Необходимо реализовать возможность связывание товаров между собой тегами для вывода в блоке похожих товаров. 

Подробности в приложении.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров