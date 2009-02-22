Работа для спеца по Джумле

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок257 просмотров
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15 лет назад
Osho_ru
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
GreenFoxx
Артем 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)
15 лет назад
$4
1 день
Отличная работа профессионала. Быстро и не дорого справился с работой.
"Заказчиком" такого человека назвать трудно по причине: 1. он является далеко не первым посредником. 2. хоть ему и перепадает приличная денюжка, не удосуживается потрудится и составить ТЗ для фрилансера(хоть бы пару слов). 3. договаривается по цене и по работе за копейки, а потом просит много чего добавить и изменить(при этом молчит по цене, просто на шею садится), а бывало и приходилось переделывать то, на что было потрачено время и силы, оговаривая мол "руководство переиграло". 4. за счет того что он является посредником и не было четкого ТЗ, а вопросов было много, то сроки естессно затягивались, ждали пока ему ответят. А если и общался он со своим руководсвом и отвечали ему быстро, то даже не ВКЛЮЧАЛ СВОИ МОЗГИ а просто делал Ctrl+C, Ctrl+V, после чего я делал допросы и снова ждали. 4. и в последний момент кидает фрилансера, не выплачивает деньги, не отвечает в icq, меняет все пароли и пропадает. P.S. Обращался ко мне неоднократно, делал парлельно 3 проекта ему(потому как дешево делал, о чем потом пожалел). И постоянно приходилось переключаться с одного на другой. потом еще что то срочное появлялось, ужас. выплатил тока половину и скрылся. [ Добавлено после прочтения его комментария к моему отзыву 12 апреля 2009 в 1:13 ]: > " ...и после последней его пропажи..." Прикольно, хватает же наглости и совести такое писать, а! Не смешите людей. В игнор после сдачи проекта поставил и не отвечает, и как оказалось, не тока мне одному(читайте ниже). За остальное ваще молчу. И ГЛАВНОЕ, после сдачи последнего проекта я все таки достучался до истинного заказчика, написав ему на мыло письмо. и поразился: деньги они Ивану за проект заплатили, хотя мне Иван сказал что кинули они его. вот так. ПОСЛЕ НАПИСАНИЯ ЭТОГО отзыва мне СТАЛИ ПРИХОДИТЬ сообщение от фрилансеров, даю переписку: ira822 | вчера в 17:57 Добрый день, Артем. Только что случайно увидела негативный отзыв, который Вы написали Ивану Федоренко. Хоть кто-то написал, меня он тоже кинул (на 15 дол.), только мне он совсем ничего не заплатил и тоже просил кучу всего переделать, хотя вначале это все не обсуждалось. СПАСИБО ВАМ!!! Очень жаль, что я отзыв не могу оставить, так как меня он не выбрал в исполнители на проекте GreenFoxx | вчера в 20:12 Когда он вас обманул? и отвечает ли он вам на сообщения? ira822 | вчера в 20:17 29 марта (это была суббота) я ответила на его проект, он прислал мне задание и мы договорились, что я сдам вечером в воскресенье. Он дал 100 статей, их нужно было дописать до 1500-2000 знаков. Пока работу не сдала, он отвечал на все сообщения, потом просил переделывать статьи и сказал, что оплатит в конце недели. После этого пропал и на мои сообщения не отвечал. ************************************************************ jelly_bears | сегодня в 16:05 Добрый день, посмотрела ваш негативный отзыв - есть у вас информация по студии с которой Osho_ru работает? я делала ему макет после чего он пропал и не отвечал, хотелось бы проверить не присвоили ли мой диз, заранее спасибо.
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