Работа с joomla 2.5 + Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки145 просмотров

Работа в области настройки движка, программирования и верстки

Нужно

1. Отладить стили

2. Исправить мелкие проблемы со стилями

3. Разобраться с логикой работы движка и много чего настроить

4. Есть работа связанная с программированием

5. Работа с поддержкой или базой знаний хостинга

Предпочитаю людей с серьезным опытом именно в работе с данной системой.

Прилагаю подробное ТЗ в файле.

Прошу вдумчиво писать стоимость. Я не гонюсь за самой маленькой ценой, мне нужен качественный результат.

Joomla
11 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
11 лет назад
$500
15 дней
Давида могу рекомендовать как отличного специалиста своего дела, высокого уровня. Наш проект оказался не таким простым как казалось сначала, но Давид терпеливо делал всё, шаг за шагом, реагируя на самые мелкие замечания. Давид - спокойный и сдержанный человек, трудолюбивый и ответственный. Общалась по проекту с Давидом моя супруга, которая мне как никому известна как "сишком" перфекционист. В душе я боялся что Давид не выдержит )). Но он справился со всеми задачами на "ура". Продолжаем работу с ним!
Отличный человек, отличное сотрудничество! Своевременная оплата, никаких задержек. Процесс работы оказался гораздо выше чем полагалось, но компетентность и порядочность Евгения позволила успешно завершить проект. Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
11 лет назад