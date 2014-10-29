Работа с joomla 2.5 + Virtuemart

Давида могу рекомендовать как отличного специалиста своего дела, высокого уровня. Наш проект оказался не таким простым как казалось сначала, но Давид терпеливо делал всё, шаг за шагом, реагируя на самые мелкие замечания. Давид - спокойный и сдержанный человек, трудолюбивый и ответственный. Общалась по проекту с Давидом моя супруга, которая мне как никому известна как "сишком" перфекционист. В душе я боялся что Давид не выдержит )). Но он справился со всеми задачами на "ура". Продолжаем работу с ним!