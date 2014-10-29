Необходимо разработать в кратчайшие сроки сайт на modx Evo. Верстка есть.
Работа с joomla 2.5 + Virtuemart
Работа в области настройки движка, программирования и верстки
Нужно
1. Отладить стили
2. Исправить мелкие проблемы со стилями
3. Разобраться с логикой работы движка и много чего настроить
4. Есть работа связанная с программированием
5. Работа с поддержкой или базой знаний хостинга
Предпочитаю людей с серьезным опытом именно в работе с данной системой.
Прилагаю подробное ТЗ в файле.
Прошу вдумчиво писать стоимость. Я не гонюсь за самой маленькой ценой, мне нужен качественный результат.
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