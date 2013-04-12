Работы по Joomla

Необходимо сделать следующие работы по сайту:

1) Разобраться с сортировкой домов на этих страницах: http://stroim-bani-doma.ru/index.php/doma-iz-brusa http://stroim-bani-doma.ru/index.php/bani-iz-brusa http://stroim-bani-doma.ru/index.php/karkasnie-dom...

Нужно чтобы сначала шли дома с цифрой "01» в названии и по нарастающей. А у нас бывает так, что последние созданные страницы попадают то в начала списка, то в конце непонятно перемешиваются.

2) На странице http://stroim-bani-doma.ru/index.php/kanadskie-dom... нужно сделать такой же вывод домов, как в страницах из первого пункта, чтобы мы смогли добавлять дома в этот раздел.

3) В раздел http://stroim-bani-doma.ru/index.php/statii нужен тоже вывод статей, нужно чтобы он выглядел так: http://savepic.org/3276142.jpg т.е. создаем страницу, а она выводится в разделе статьи таким образом. Нужно чтобы можно было менять картинку и задавать свой текст для предописания статьи.

4) В разделе фотогаллерея сделать миниатюры больше по размеру. http://savepic.org/3249518.jpg чтобы две штуки входили на ширину страницы. Так же нужно сделать, чтобы можно было прокручивать фотографии. Сейчас можно открыть только одну, затем закрывать ее и открывать следующую.