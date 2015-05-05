Работы по ВП

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки137 просмотров

Необходимо выполнить ряд работ то сайту на ВП

Работа с шаблоном

https://www.appthemes.com/themes/clipper/

- Кастомные шаблоны страниц

- Модификация/написание плагинов

- Расширение штатного функционала

Детали по скайпу

10 лет назад
hostinglife
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров