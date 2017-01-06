Разобраться с сайтом- создает нагрузку на сервер

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Завершен2 заявки144 просмотра

Есть сайт, движок Вордпресс. Посещаемость не больше 200 человек в сутки. Когда сайт включен, создается очень большая нагрузка на выделенный сервер, так что остальные сайты подтормаживают. Надо посмотреть на сайт, и что-то подшаманить, найти причину такой нагрузки и устранить.

WordPress
8 лет назад
vuzlib
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Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично, работой доволен
Все в порядке, всем доволен

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад