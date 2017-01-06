Есть сайт, сделан на CMS Joomla 3.6.5. Нужно сделать его адаптив под просмотр на мобильных. Адрес сайта дам в личку тем, кто пришлет заявку в проект.
Разобраться с сайтом- создает нагрузку на сервер
Есть сайт, движок Вордпресс. Посещаемость не больше 200 человек в сутки. Когда сайт включен, создается очень большая нагрузка на выделенный сервер, так что остальные сайты подтормаживают. Надо посмотреть на сайт, и что-то подшаманить, найти причину такой нагрузки и устранить.
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