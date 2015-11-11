Разобраться с YJ K2 Filter Module. Сайт на joomla 3 + k2.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка95 просмотров
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При включении sh404SEF фильтр на главной перестаёт выводить корректно ссылки на туры.

Разобраться в чем дело и исправить.

Сайт работает на joomla 3 + k2. Фильтр реализован с помощью YJ K2 Filter Module.

сайт http://tut-travel.by/.

Joomla
8 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад