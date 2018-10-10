Добрый день! Нужен человек который сможет натянет верстку 1 шаблон на modx revo , modx уже стоит. Нужно только правильно все интегрировать. Оплата сразу по факту ...
Разработать CMS или использовать готовое решение
Добрый день!
Требуется разработать или использовать готовую ЦМС для сервиса по обработке фото
Все стрницы по ссылке:
http://levintseva.dev17.g-lab.ru
Система довольно простая.
Функции:
Добавление и редактирвоание контента (галереи, фото и тексты)
Корзина
Личный кабинет с историей заказов ссылкаи на заказы и личными данными
Кабинет администратора для отправки заказов
Обратная связь в виде чата
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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