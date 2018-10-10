Разработать CMS или использовать готовое решение

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Добрый день!

Требуется разработать или использовать готовую ЦМС для сервиса по обработке фото

Все стрницы по ссылке:

http://levintseva.dev17.g-lab.ru

Система довольно простая.

Функции:

Добавление и редактирвоание контента (галереи, фото и тексты)

Корзина 

Личный кабинет с историей заказов ссылкаи на заказы и личными данными

Кабинет администратора для отправки заказов 

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7 лет назад
pkampor
Пьер 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1500
25 дней
Все супер, работаем еще над несколькими проектами, рекомендую!
все супер :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад