Разработать дизайн и сделать шаблон для Вордпресс

Нужно настроить интернет-магазин похожий на otto.de на CMS Magento. Есть на виртуальном сервере напарсеная БД товаров. Нужно: 1) Скрипт который переганяет имеющуююся БД в БД CMS Magento (потом его придется переодически запускать, так как ...