Разработать дизайн и сделать шаблон для Вордпресс

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки127 просмотров

Разработать дизайн и сделать шаблон для вордпрес: есть логотип и корпоративные цвета, на основе их нужно сделать шаблон. Дизайн шапки на основе фотографий города.

WordPress
13 лет назад
rewa
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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