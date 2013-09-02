Разработать интернет-магазин на opencart

Необходимо сверстать и посадить на CMS интернет-магазин. Макет jpg всех страниц в приложении. PSD вышлю исполнителю. Т.З. в приложении, но по макетам все должно быть примерно понятно. Сайт-каталог с корзиной без возможности онлайн оплаты + ...