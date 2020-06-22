разработать модуль на DLE

Что надо реализовать.

В новостях есть внешние ссылки в [ДОП. ПОЛЕ] для скачивания файлов .

Модуль должен скрывать прямую ссылку с файлобменника, а вместо её сгенерировать временную.

Временная ссылка должна иметь какой то срок жизни (12 часов например).

Все временные записи делать в базу.

Например:

Ссылки в доп. полях к новостям сейчас такие.

https://файлобменник.com/434534543/test.txt

Должны быть такие.

https://мойсаит.com/любая-абракадабра