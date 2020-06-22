Нужно проконсультировать насчет одной маленькой, но неприятной вещи: как убрать поле ввода в таксономии. Исходники и БД кину исполнителю!
Разработать модуль на DLE
разработать модуль на DLE
Что надо реализовать.
В новостях есть внешние ссылки в [ДОП. ПОЛЕ] для скачивания файлов .
Модуль должен скрывать прямую ссылку с файлобменника, а вместо её сгенерировать временную.
Временная ссылка должна иметь какой то срок жизни (12 часов например).
Все временные записи делать в базу.
Например:
Ссылки в доп. полях к новостям сейчас такие.
https://файлобменник.com/434534543/test.txt
Должны быть такие.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Дано: Есть верстка без библиотек и плагинов, один файл js, один css. Верстка главной страницы состоит из 8 блоков. - список услуг (отдельная страница для каждой) - лунный календарь окрашивания (дата ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Проект — корпоративный сайт компании. Нужно развернуть готовое решение WordPress, доработать (не более 10-15% переработки макетов), подключить плагины Требования к исполнителю: 1) Опыт комплексной работы с WordPress – не менее ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
День добрый, нужно выгрузить товары с ХМЛ файла, пример скину. От вас жду сроки и оценку.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
перенести сайт https://sladkyrai.ru/ с MODX на Drupal или на другой более современный и подходящий движок. Пишите на какую cms лучше перенести и стоимость. Требования к движку: в дальнейшем нужно будет внедрить модуль достакиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Подключить платежную систему для сайта на wordpress www.flymoney.biz Поддерживающую оплату в Турции,России,Украине и валюты этих стран.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Joomla, K2. Компонент Altauserpoints. Есть страница профиля Altauserpoints, содержимое которого нужно вывести на странице профиля пользователя K2.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
1. проставить title, description, H1-H3 страниц2. подключить турбо-страницы Яндекс обновить sitemap.txt4. Зарегистрироваться в веб-мастерСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $14
Joomla, K2. Установлен компонент Altauserpoints - позволяет начислять баллы за разные действия на сайте. Задача - для компонента Altauserpoints добавить правило начисления баллов пользователю за голосование K2 постов.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо: 0. Привести style.min.css в обычный style.css сделать автоматический подсчет калорийности продуктадобавить меры (единицы измерения) продуктовдобавить БЖУ, калорийность, вес на 100г, на 1 порцию, готового блюда в рецепт (мини калькулятор в зависимости ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад