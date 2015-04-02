Разработать сайт на Битрикс

Есть магазин obaldenno.com.ua (самопис). Нужно перенести на бесплатную систему управления. Предлагайте Ваши варианты и почему именно ее. Рассмотрите вариант сохранения ссылок и переход на новые (идеально, чтобы с старых кидало на новые, адекватные). От ...