Разработка аналогичного прокта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки155 просмотров

Интересует в каком ценовом диапазоне будет разработка аналогичного проекта author24.ru. Назовем его функционал базовым, естественно будут доработки, но о них позже. сколько будет примерно стоить БАЗА?

11 лет назад
wolf2013
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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