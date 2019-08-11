Разработка Чат Бота

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок226 просмотров

Требуется разработка чат бота для Телеграмм группы игрового портала Фараон https://pharaoncasino.net/ основной задачей бота должны быть ответы на часто задаваемые вопросы, если ответ не удовлетворяет пользователя, соединять пользователя с консультантом техподдержки. Так же требуется функция массовой отправки сообщений с новостями портала.

6 лет назад
AnKor92
Антон 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров