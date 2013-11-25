Разработка модулей на MODX Revolution

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен разработчик

Согласно прикрепленного технического задания.

Сроки 5 дней.

MODX
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров