Разработка Wordpress создать сайт по шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок179 просмотров

Здравствуйте! Нужен разработчик по следующему заданию: 

Необходимо разработать сайт строго по шаблону на платформе Wordpress. Никаких "премудростей", всё по шаблону. 

Информация и техническое задание готовы, могу отправить по запросу. Шаблон также имеется. 

Персональный сайт-портфолио работ для человека. Это отличный и интересный проект, который может стать отличным инструментом для развития и реализации своих будущих целей! 

Если проект заинтересовал, позвоните, пожалуйста.

WordPress
9 лет назад
guest_14557383296137
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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