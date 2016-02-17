Разработка Wordpress создать сайт по шаблону

Здравствуйте! Нужен разработчик по следующему заданию:

Необходимо разработать сайт строго по шаблону на платформе Wordpress. Никаких "премудростей", всё по шаблону.

Информация и техническое задание готовы, могу отправить по запросу. Шаблон также имеется.

Персональный сайт-портфолио работ для человека. Это отличный и интересный проект, который может стать отличным инструментом для развития и реализации своих будущих целей!

Если проект заинтересовал, позвоните, пожалуйста.