Реализация части функционала

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки100 просмотров

В общих чертах в ТЗ, ТЗ с каждой запятой не будет, необходимо вникать в проект!

11 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров