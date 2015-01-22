Реализовать вывод стоимости в различных валютах с помощью GeoIP

Необходимо реализовать на сайте , а именно странице http://webinar.name/tarifnie-plani/tarifnie-plani

вывод стоимости тарифов в разных валютах с учетом месторасположения клиента.

Тоесть клиенты из России и Казахстана при заходе на страницу будут видеть стоимость в рублях,

клиенты из Украины в гривне, клиенты из других стран в USD.

Также необходимо на странице реализовать кнопку ручного переключения отображаемых валют, чтобы при необходимости, клиент сам мог сменить валюту сайта.

Сайт на Joomla 1.5.

Уточняйте сразу сроки и стоимость работы.