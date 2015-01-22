Реализовать вывод стоимости в различных валютах с помощью GeoIP

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать на сайте , а именно странице http://webinar.name/tarifnie-plani/tarifnie-plani

вывод стоимости тарифов в разных валютах с учетом месторасположения клиента.

Тоесть клиенты из России и Казахстана при заходе на страницу будут видеть стоимость в рублях,

клиенты из Украины в гривне, клиенты из других стран в USD.

Также необходимо на странице реализовать кнопку ручного переключения отображаемых валют, чтобы при необходимости, клиент сам мог сменить валюту сайта.

Сайт на Joomla 1.5.

Уточняйте сразу сроки и стоимость работы.

9 лет назад
Lifefox
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Быстро, качественно и оперативно.
Сотрудничеством доволен, надеюсь на дальнейшее ;)