Решить проблему с дублями страниц движка dle

Сайт на старой версии dle 5.2 Проблема с дублями страниц. одна и таже новость доступна по 2 м адресам: http://index.php?newsid=28437 и без индекс.пхп вот так: http://?newsid=28437 для яндекса нужно прописать атрибут тега - чтобы указать, что страницы вида index.php?newsid=28437 - нужно индексить в первую очередь. Я нашёл инструкцию для дле в поиске: вот к примеру: alaev.info/blog/post/2400 - но у меня сильно старая версия dle - в файлах у меня нет ничего подобного, не могу понять куда код прописывать.

Необходимо правильно прописать rel="canonical" в файлах движка, чтобы все правильно работало. Необходимо прописать в движке 301 редирект со страниц вида ?newsid=28437 на index.php?newsid=28437