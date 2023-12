Решить проблему с входом в адмику Joomla 2.5

Проблема появилась только что, вход в админку выполнить не получается - никаких ошибок не выдает, просто снова открывается та же страница для входа. Никаких изменений не вносилось, произошло само собой.

Error log выдает следующее:

[19-Sep-2013 11:37:15] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/*******/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/mega.class.php on line 277

Таких строк с тем же временем (секунда в секунду) - 33.

Сейчас просмотрел архив логов - те же ошибки выдавались и раньше периодически, но проблем со входом в админку не было