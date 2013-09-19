Решить проблему с входом в адмику Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка86 просмотров
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Проблема появилась только что, вход в админку выполнить не получается - никаких ошибок не выдает, просто снова открывается та же страница для входа. Никаких изменений не вносилось, произошло само собой.

Error log выдает следующее:

[19-Sep-2013 11:37:15] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/*******/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/mega.class.php on line 277

Таких строк с тем же временем (секунда в секунду) - 33.

Сейчас просмотрел архив логов - те же ошибки выдавались и раньше периодически, но проблем со входом в админку не было

Joomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад