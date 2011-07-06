Решить проблему с вордпрессом

http://pix.am/bf3T.JPG

когда пытаюсь в поле Navigation Label поменять на русский текст, ничего не меняется

если менять на английский, то все ок

если поменять на английский сохранить потом опять поменять на русский, данные вернуться прежние как на картинке

в чем проблема незнаю

Сама копия бд и файлы были перенесены на саб с основного домена и в таблице options был естественно изменен адрес, но редактировать вот на русский не получается. на основном домене если так же делать то все хорошо. в чем дело незнаю

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